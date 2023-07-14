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"Мой район. Обратная связь": площадку для выгула собак открыли на северо-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": площадку для выгула собак открыли на северо-востоке Москвы

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В Лосиноостровском районе Москвы открылась современная площадка для выгула собак. Работы по ее созданию прошли в рамках проекта "Питомцы в Москве".

Площадь нового пространства – около одной тысячи квадратных метров. В зоне для дрессировки установлены современные тренажеры, которые развивают координацию движений и выносливость питомцев, а также учат их преодолевать различные препятствия. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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