"Мой район. Обратная связь": дом "Полярник" отреставрируют в Пресненском районе

В столице отремонтируют дом "Полярник". Он расположен на Садовой-Кудринской улице.

Дом возвели в 1939 году в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Ивана Запорожца. Здание имеет форму буквы "П". Эту букву полярные летчики, проживающие в доме, по замыслу зодчего, могли видеть с неба.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, подвал, а также заменят внутренние инженерные системы. На завершающем этапе работ мастера установят в подъездах современные стеклопакеты и отремонтируют балконы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".