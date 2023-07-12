"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома начался на улице Проходчиков

Стартовал капитальный ремонт жилого дома на улице Проходчиков. Здание возвели в 1982 году.

В первую очередь специалисты обновят фасад. Они уже промыли внешний периметр стен, расчистили межпанельные швы от старого заполнения, оштукатурили выбоины фасада. Затем проведут герметизацию швов современными материалами и нанесут антигрибковую защиту. Этот метод гарантирует непромокаемость и защищает постройку от разрушительных процессов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".