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"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома начался на улице Проходчиков

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома начался на улице Проходчиков

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Стартовал капитальный ремонт жилого дома на улице Проходчиков. Здание возвели в 1982 году.

В первую очередь специалисты обновят фасад. Они уже промыли внешний периметр стен, расчистили межпанельные швы от старого заполнения, оштукатурили выбоины фасада. Затем проведут герметизацию швов современными материалами и нанесут антигрибковую защиту. Этот метод гарантирует непромокаемость и защищает постройку от разрушительных процессов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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