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Новости

Новости

16:35

Город

"Мой район. Обратная связь": многоквартирный дом в Строгине отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": многоквартирный дом в Строгине отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": пруды в Лефортовском парке в Москве очистили от ила

"Мой район. Обратная связь": реставрация доходного дома купца Кочубея начнется в столице

"Мой район. Обратная связь": дом Нины Дорлиак отремонтируют в столице

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции конечной станции МЦД-3 в Зеленограде

Москвичам рассказали, какие кружки и секции появятся во Дворце пионеров

"Мой район": бесплатные спортивные тренировки. Ясенево

В ЦОДД спрогнозировали 6 баллов на дорогах столицы вечером 12 июля

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки территории у северного участка МЦД-3

Собянин рассказал, каким будет трехуровневый городской вокзал в Зеленограде

На северо-западе столицы пройдет капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание расположено на улице Твардовского.

Дом возвели в 1980 году. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, а также заменят систему холодного водоснабжения. Мастера окрасят стены здания, установят новые двери, а также отремонтируют откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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