"Мой район. Обратная связь": многоквартирный дом в Строгине отремонтируют

На северо-западе столицы пройдет капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание расположено на улице Твардовского.

Дом возвели в 1980 году. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, а также заменят систему холодного водоснабжения. Мастера окрасят стены здания, установят новые двери, а также отремонтируют откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".