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"Мой район. Обратная связь": реставрация доходного дома купца Кочубея начнется в столице

"Мой район. Обратная связь": реставрация доходного дома купца Кочубея начнется в столице

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В 2023 году в столице начнется ремонт и реставрация доходного дома купца Кочубея. Дом находится по адресу улица Красная Пресня, 36, строение 1.

В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад, отреставрируют штукатурный слой, карнизы, основания пилястр, картушей и кирпича старого образца. Лепной декор расчистят, дофрагментируют и окрасят.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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