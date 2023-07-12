"Мой район. Обратная связь": реставрация доходного дома купца Кочубея начнется в столице

В 2023 году в столице начнется ремонт и реставрация доходного дома купца Кочубея. Дом находится по адресу улица Красная Пресня, 36, строение 1.

В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад, отреставрируют штукатурный слой, карнизы, основания пилястр, картушей и кирпича старого образца. Лепной декор расчистят, дофрагментируют и окрасят.

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