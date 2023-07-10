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"Мой район. Обратная связь": реставрация особняка завершилась на улице Бурденко

"Мой район. Обратная связь": реставрация особняка завершилась на улице Бурденко

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В столице сохраняют памятники деревянного зодчества – таких домов в Москве насчитывается около ста. Недавно завершилась реставрация особняка, расположенного на улице Бурденко. Его возвели в 1818 году по заказу коллежского советника, служащего Московской межевой канцелярии Гавриила Палибина.

Мастера проделали огромную работу: они восстановили фасад, лепнину, деревянный декор и тесовую облицовку. Внутри отреставрировали дубовый паркет и печи с уникальными изразцами ручной росписи.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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