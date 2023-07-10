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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве возле "Новаторской"

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве возле "Новаторской"

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На юго-западе Москвы выполнили половину работ второго этапа благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская". Так, на улице Крупской обновили 7,5 тысячи квадратных метров плиточного покрытия, а на улице Кравченко заменили 6,5 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров.

Задача второго этапа – сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ. Специалисты уберут под землю воздушные провода, установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, а пешеходные переходы оснастят 48 опорами контрастного освещения. Основные работы по благоустройству возле станции БКЛ "Новаторская" планируют завершить до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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