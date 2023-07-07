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"Мой район. Обратная связь": начался ремонт дома, в котором жила оперная певица Нежданова

"Мой район. Обратная связь": начался ремонт дома, в котором жила оперная певица Нежданова

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В центре столицы отремонтируют дом, в котором жила оперная певица Антонина Нежданова. Дом расположен по адресу Большой Кисловский переулок, 4, строение 1. Здание в неоклассическом стиле возвели в 1913 году. Разработан уникальный проект, подобраны качественные материалы.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, крышу и подвал дома, а также заменят инженерные сети. Особое внимание они уделят восстановлению архитектурного декора. В данный момент мастера заняты укреплением кирпичной кладки и антисептической обработкой мест скопления влаги.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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