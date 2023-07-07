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"Мой район. Обратная связь": реставрация старообрядческого храма Святой Екатерины

"Мой район. Обратная связь": реставрация старообрядческого храма Святой Екатерины

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В столице начали реставрировать старообрядческий храм Святой Екатерины на Басманной улице. От этой исторической постройки осталась только колокольня.

Специалисты приведут в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздадут утраченные декоративные элементы, а также купола и кресты. В данный момент возле нее установили строительные леса.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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