"Мой район. Обратная связь": реставрация старообрядческого храма Святой Екатерины

В столице начали реставрировать старообрядческий храм Святой Екатерины на Басманной улице. От этой исторической постройки осталась только колокольня.

Специалисты приведут в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздадут утраченные декоративные элементы, а также купола и кресты. В данный момент возле нее установили строительные леса.

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