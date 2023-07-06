"Мой район. Обратная связь": дом на улице Трофимова отреставрируют в Москве

В столице идет капитальный ремонт дома на улице Трофимова. Здание возвели в 1955 году по индивидуальному проекту. Специалисты называют его шедевром неоклассицизма.

Главная задача специалистов – сохранить красоту дома. Отремонтируют фасад, крышу и заменят внутренние коммуникации. Также приведут в порядок балконы: восстановят поврежденные плиты, заменят напольную плитку, установят новые балконные экраны. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".