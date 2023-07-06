"Мой район. Обратная связь": в Москве работает спорткластер на месте снесенных гаражей

В столице каждый год оборудуют новые спортивные площадки. Так, на северо-западе Москвы функционирует спорткластер на месте снесенных гаражей.

В парке "Покровское-Стрешнево" теперь есть скейт-парк, многофункциональная тренировочная рама, тренажеры для кросс-фита, рама со скалодромом, шведскими стенками и боксерскими грушами. Площадь нового спортивного кластера составляет более 1,5 гектара. На территории есть и спортивно-игровая площадка для детей.

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