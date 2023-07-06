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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

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В столице идет активное благоустройство улицы Цветной бульвар. Специалисты обновят пешеходную зону, установят новые лавочки, фонари, а также озеленят всю территорию.

Основные работы сосредоточились рядом с цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар". Рабочие уже обустроили кабельную канализацию, чтобы убрать туда воздушные провода. В настоящее время в порядок приводят пешеходную зону. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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