"Мой район. Обратная связь": в центре столицы обновят дом на Кожевнической улице

В столице обновят один из домов на Кожевнической улице. Здание возвели в 1908 году в неоклассическом стиле на территории бывшего Ногайского двора. Там в XVI веке селили прибывающих в Москву послов со свитой, а в XVIII веке территория сменила профиль и превратилась в Кожевническую слободу. Там стали проживать торговцы, которые занимались выделкой кожи, – отсюда и пошло название улицы.

Специалисты Фонда капитального ремонта уже обновили фасад и крышу. Теперь им предстоит отремонтировать систему центрального отопления и стояки водоотведения.

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