Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 17:35

Город

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы обновят дом на Кожевнической улице

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы обновят дом на Кожевнической улице

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов

"Мой район. Обратная связь": в столице ремонтируют многоэтажные дома на улице Молостовых

"Мой район. Обратная связь": пятиэтажный дом отреставрируют в столичном районе Щукино

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству в 1-ом Донском проезде завершены

"Мой район. Навигатор": животные Московского зоопарка в жару стали держаться ближе к воде

"Мой район. Навигатор": мост через Водоотводный канал появится рядом с памятником Петру I

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжают менять устаревшие "клеверные" развязки

"Мой район. Навигатор": Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрируют к началу осени

Конкурс короткометражного кино прошел в Зарядье в рамках программы "Москва Фест"

В столице обновят один из домов на Кожевнической улице. Здание возвели в 1908 году в неоклассическом стиле на территории бывшего Ногайского двора. Там в XVI веке селили прибывающих в Москву послов со свитой, а в XVIII веке территория сменила профиль и превратилась в Кожевническую слободу. Там стали проживать торговцы, которые занимались выделкой кожи, – отсюда и пошло название улицы.

Специалисты Фонда капитального ремонта уже обновили фасад и крышу. Теперь им предстоит отремонтировать систему центрального отопления и стояки водоотведения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика