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"Мой район. Обратная связь": ремонт жилой многоэтажки проведут в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилой многоэтажки проведут в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ленинского проспекта стартовало в Москве

"Мой район. Обратная связь": исторический дом отреставрируют в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": пятиэтажку отреставрируют в столичном районе Щукино

"Мой район. Обратная связь": более 1,5 тысячи дворов благоустроят в столице в 2023 году

"Мой район. Навигатор": скульптуры быков вернутся в "Мясную промышленность" на ВДНХ

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

На северо-востоке Москвы приведут в порядок одну из многоэтажек. Уже разработан уникальный план по ремонту здания, подобраны качественные материалы. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, 96.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, крышу и подъезды дома, а также заменят внутридомовые коммуникации.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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