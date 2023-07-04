"Мой район. Обратная связь": ремонт жилой многоэтажки проведут в Бибиреве

На северо-востоке Москвы приведут в порядок одну из многоэтажек. Уже разработан уникальный план по ремонту здания, подобраны качественные материалы. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, 96.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад, крышу и подъезды дома, а также заменят внутридомовые коммуникации.

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