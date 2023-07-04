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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ленинского проспекта стартовало в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ленинского проспекта стартовало в Москве

"Мой район. Обратная связь": исторический дом отреставрируют в центре столицы

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Собянин: реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах планируем завершить в сентябре

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В столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта. В 2023 году обновят участок улицы от Университетского до Ломоносовского проспекта.

В настоящее время там ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. Кроме того, строители расширят тротуары и заменят их покрытие. На территории появятся шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, 170 опор освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками. На финальном этапе всю территорию озеленят.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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