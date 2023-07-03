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"Мой район. Обратная связь": доходный дом Бари в столице отреставрируют в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": доходный дом Бари в столице отреставрируют в 2023 году

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В 2023 году завершат капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Бари. В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад. Также отремонтируют подъезды и обновят все инженерные системы и подвал.

Двухэтажный дом в Кривоколенном переулке был построен в 19 веке. Особняк выкупили предприниматели-ювелиры Фроловы, они достроили еще один корпус и сдали весь дом художнику Василию Поленову. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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