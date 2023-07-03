"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле строящегося ледового дворца

На юго-западе столицы стартовало благоустройство территории возле строящегося ледового дворца. Пространство находится между Тарусской и Ясногорской улицами. Раньше на этом месте среди плотной жилой застройки был пустырь.

Теперь там сделают сквер с прогулочными аллеями, а также выходами к станции метро "Ясенево" и спортивному комплексу. На территории также возведут амфитеатр со сценой, оборудуют пространство для игры в шахматы на четыре стола, установят большие качели и фонари с энергоэффективными светильниками. В результате проведенного благоустройства эта территория преобразится и станет полноценным современным общественным пространством.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".