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"Мой район. Обратная связь": станцию метро "Пыхтино" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": станцию метро "Пыхтино" благоустроят в столице

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Новый сквер и скейт-парк обустроят возле станции метро "Пыхтино". Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к благоустройству. Работы пройдут в два этапа.

Строители уберут под землю воздушные провода, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На этой территории установят 10 остановочных павильонов с зарядными слотами, а также шесть новых светофоров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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