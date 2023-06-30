"Мой район. Обратная связь": станцию метро "Пыхтино" благоустроят в столице

Новый сквер и скейт-парк обустроят возле станции метро "Пыхтино". Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к благоустройству. Работы пройдут в два этапа.

Строители уберут под землю воздушные провода, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На этой территории установят 10 остановочных павильонов с зарядными слотами, а также шесть новых светофоров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".