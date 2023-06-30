Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:50

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

"Мой район. Обратная связь": стартовало благоустройство территории возле ТПУ "Планерная"

Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

В столице отреставрируют дома с уникальной архитектурой

Станцию московского метро "Лианозово" откроют в ближайшие месяцы

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Собянин рассказал о спортивных площадках нового типа в столице

В столице отремонтируют дом "Полярник" или как его еще называли – дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества имени Отто Шмидта. Он расположен по адресу Садовая-Кудринская улица, 14–16. Дом возвели в 1939 году в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Ивана Запорожца.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок его фасад, крышу, подъезды, подвал, а также заменят внутренние инженерные системы. На завершающем этапе работ мастера установят в подъездах современные стеклопакеты и отремонтируют балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика