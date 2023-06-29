"Мой район. Обратная связь": реставрация потолочной живописи в павильоне на ВДНХ

На ВДНХ завершается реставрация потолочной живописи в павильоне "Радиоэлектроника и связь". Эти полотна были скрыты более 60 лет. Художественные изображения закрасили в 1959 году во время перепрофилирования павильона, ранее он носил название "Поволжье" и представлял экспозицию, посвященную соответствующим регионам страны. Когда проводились работы по смене профиля, строители повредили холст одного из полотен, а архитектурный декор здания и вовсе был утрачен.

Теперь специалисты раскрыли полотна на потолках в залах Саратовской области и Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. Завершаются работы в залах Куйбышевской и Ульяновской областей. Закончить реставрацию планируют до конца 2023 года.

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