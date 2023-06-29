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"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

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В столице отремонтируют дом "Полярник" или как его еще называли – дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества имени Отто Шмидта. Он расположен по адресу Садовая-Кудринская улица, 14–16. Дом возвели в 1939 году в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Ивана Запорожца.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок его фасад, крышу, подъезды, подвал, а также заменят внутренние инженерные системы. На завершающем этапе работ мастера установят в подъездах современные стеклопакеты и отремонтируют балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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