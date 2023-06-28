"Мой район. Обратная связь": на Введенском кладбище отреставрируют лютеранскую часовню

В столице отреставрируют лютеранскую часовню на Введенском кладбище. Это религиозное сооружение – объект культурного наследия регионального значения.

В настоящее время специалисты расчищают стены фасадов, затем их покрасят. Мастера также проводят работы на цокольном этаже, а еще занимаются восстановлением декора. Часовня на этом месте появилась в 1912 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".