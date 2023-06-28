"Мой район. Обратная связь": стартовал капремонт дома на улице Проходчиков

В Ярославском районе столицы стартовал капитальный ремонт жилого дома на улице Проходчиков. Здание возвели в 1982 году.

В первую очередь специалисты обновят фасад. Они уже промыли внешний периметр стен, расчистили межпанельные швы от старого заполнения, оштукатурили выбоины фасада. Затем проведут герметизацию швов современными материалами и нанесут антигрибковую защиту.

В финале мастера установят новые стеклопакеты, приведут в порядок входные группы и лоджии и обновят цокольное покрытие. Кроме того, специалисты заменят магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

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