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Город

"Мой район. Обратная связь": дом 1957 года отремонтируют на северо-востоке столицы

"Мой район. Обратная связь": дом 1957 года отремонтируют на северо-востоке столицы

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На северо-востоке столицы проходит капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание расположено на улице Годовикова.

Дом возвели в 1957 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, а также заменят системы холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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