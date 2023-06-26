"Мой район. Обратная связь": дом 1957 года отремонтируют на северо-востоке столицы

На северо-востоке столицы проходит капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание расположено на улице Годовикова.

Дом возвели в 1957 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, а также заменят системы холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".