09:40Город
"Мой район. Обратная связь": дом 1957 года отремонтируют на северо-востоке столицы
На северо-востоке столицы проходит капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание расположено на улице Годовикова.
Дом возвели в 1957 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, а также заменят системы холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь