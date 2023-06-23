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17:10

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"Мой район. Обратная связь": 16 прудов-регуляторов благоустроят в Москве

"Мой район. Обратная связь": 16 прудов-регуляторов благоустроят в Москве

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В столице благоустраивают 16 прудов-регуляторов. Это каскад из небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров.

Они защищают жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. После благоустройства эта территория станет комфортным и уютным досуговым пространством. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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