"Мой район. Обратная связь": в Москве началось благоустройство возле станции МЦД-4 Минская

Началось благоустройство возле станции МЦД-4 Минская. После ремонта у местных жителей и посетителей парка Победы на Поклонной горе появятся новые комфортные общественные пространства.

В порядок приведут территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонной. Там установят более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, а также разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. На проезжей части Минской улицы заменят асфальт.

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