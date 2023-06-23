Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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"Мой район. Обратная связь": в Москве началось благоустройство возле станции МЦД-4 Минская

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Началось благоустройство возле станции МЦД-4 Минская. После ремонта у местных жителей и посетителей парка Победы на Поклонной горе появятся новые комфортные общественные пространства.

В порядок приведут территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонной. Там установят более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, а также разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. На проезжей части Минской улицы заменят асфальт.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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