"Мой район. Обратная связь": Павелецкую набережную обновили в столице

Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной. Работы были необходимы из-за разрушения гранитной облицовки.

Специалисты ее отремонтировали, частично заменили блоки парапета, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Кроме того, провели расшивку швов гранитной облицовки.

Такие работы проводят раз в пять лет. Делать это необходимо, чтобы можно было безопасно эксплуатировать набережную. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".