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"Мой район. Обратная связь": Павелецкую набережную обновили в столице

"Мой район. Обратная связь": Павелецкую набережную обновили в столице

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"Мой район. Навигатор": Павелецкую набережную обновили в столице

Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной. Работы были необходимы из-за разрушения гранитной облицовки.

Специалисты ее отремонтировали, частично заменили блоки парапета, поставили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных. Кроме того, провели расшивку швов гранитной облицовки.

Такие работы проводят раз в пять лет. Делать это необходимо, чтобы можно было безопасно эксплуатировать набережную. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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