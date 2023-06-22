"Мой район. Обратная связь": речной транспорт пустили по Москве-реке в столице

По Москве-реке пустили городской речной транспорт. Церемония открытия первого маршрута прошла на Северном речном вокзале.

Электросуда будут перевозить пассажиров целый год. В настоящее время одна поездка стоит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные, с осени в любой день недели проезд обойдется в 150 рублей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".