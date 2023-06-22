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10:25

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": речной транспорт пустили по Москве-реке в столице

"Мой район. Обратная связь": речной транспорт пустили по Москве-реке в столице

Второй терминал Восточного вокзала построят у "Черкизовской" в столице

Бочкарев: более 16 км дорог построено на двух участках южного направления МСД

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Стоимость перелета экономклассом в России достигла максимума за 23 года

По Москве-реке пустили городской речной транспорт. Церемония открытия первого маршрута прошла на Северном речном вокзале.

Электросуда будут перевозить пассажиров целый год. В настоящее время одна поездка стоит 150 рублей в будние дни и 300 рублей – в выходные, с осени в любой день недели проезд обойдется в 150 рублей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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