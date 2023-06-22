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"Мой район. Обратная связь": ремонт типового многоэтажного дома в Вешняках

"Мой район. Обратная связь": ремонт типового многоэтажного дома в Вешняках

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В столичном ​районе Вешняки в данный момент ремонтируют типовую многоэтажку. Дом расположен по адресу улица Снайперская, 4. Здание возвели в 1970 году.

В данный момент специалисты фонда капитального ремонта приводят в порядок фасад и крышу дома, а также меняют на объект инженерные коммуникации. В этом году в доме появятся новые стояки холодного и горячего водоснабжения. Кроме того, уже завершены работы по обновлению цоколя, установке окон в подъездах и замене балконных экранов.

Осталось привести в порядок входные группы и отремонтировать откосы. Работы проходят в рамках Московской программы капремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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