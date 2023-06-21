"Мой район. Обратная связь": специалисты начали благоустройство улицы Шаболовки

В Москве благоустраивают улицу Шаболовку. Она пролегает не только в Центральном, но и в Южном административном округе столицы.

Работы проходят по программе "От дома до дома" – в таком формате в порядок приводят территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на противоположной. В рамках проекта меняют асфальт, убирают под землю воздушные провода, прокладывают дополнительные водосточные сети, устанавливают новые фонари, а также приводят в порядок пространство возле станции метро "Шаболовская".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".