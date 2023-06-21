"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко

В столице сохраняют памятники деревянного зодчества. Таких домов в городе насчитывается около 100. Недавно завершилась реставрация особняка, расположенного на улице Бурденко. Его возвели в 1818 году по заказу коллежского советника, служащего Московской межевой канцелярии Гавриила Палибина. Этот особняк до сих пор носит имя своего первого владельца.

Мастера восстановили фасад, лепнину, деревянный декор и тесовую облицовку. Внутри отреставрировали дубовый паркет и печи с уникальными изразцами ручной росписи. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".