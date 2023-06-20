"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле культурного центра "Москвич"

В столице благоустроят территорию возле культурного центра "Москвич", а также расположенную поблизости улицу Коломникова. На обновленной территории поставят скамейки из бетона с деревянными сиденьями и цветочные вазоны. Кроме того, реконструируют центральную лестницу, ведущую к культурному центру, а на тротуарах и автодороге заменят асфальт, оборудуют автомобильные и велосипедные парковки.

В порядок приводят и сам культурный центр "Москвич" – это одно из крупнейших учреждений такого рода на юго-востоке города. Капитальный ремонт здания начался в 2019 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".