"Мой район. Обратная связь": специалисты промыли мост Богдана Хмельницкого

В Дорогомилово специалисты промыли мост Богдана Хмельницкого. Такие работы в теплое время года проводят раз в месяц, а некоторые объекты чистят раз в две недели.

В работах были задействованы промышленные альпинисты. Всего к работе привлекли шесть человек. Чтобы полностью промыть остекленный мост Богдана Хмельницкого, бригаде потребовалось несколько дней.

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