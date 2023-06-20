Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:55

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты промыли мост Богдана Хмельницкого

"Мой район. Обратная связь": специалисты промыли мост Богдана Хмельницкого

Собянин: в Москве с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Новый трамвайный маршрут появится на востоке Москвы

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

В Александровском саду проверили Вечный огонь

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мой район. Навигатор": завершилась реставрация дома Палибина на улице Бурденко

"Мой район. Навигатор": в столице открылась выставка, посвященная полету Терешковой

"Мой район. Навигатор": в столице началось строительство МЦД-5

В Дорогомилово специалисты промыли мост Богдана Хмельницкого. Такие работы в теплое время года проводят раз в месяц, а некоторые объекты чистят раз в две недели.

В работах были задействованы промышленные альпинисты. Всего к работе привлекли шесть человек. Чтобы полностью промыть остекленный мост Богдана Хмельницкого, бригаде потребовалось несколько дней.

Подробнее – в эфире "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика