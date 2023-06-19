Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:40

Город

"Мой район. Обратная связь": в знаковых местах Москвы высадили миллионы цветов

"Мой район. Обратная связь": в знаковых местах Москвы высадили миллионы цветов

Собянин рассказал о системной работе по импортозамещению в городском хозяйстве столицы

"Мой район. Обратная связь": завершаются работы на метромосту через реку Ликова

"Мой район. Обратная связь": на востоке столицы благоустроят Рассветную аллею

"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут на улице Трофимова в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат на Автозаводской улице

В Москве в ходе рейда пресекли 2,5 тыс нарушений ПДД на электросамокатах и велосипедах

"Мой район": Московский трамвай. Лефортово

Жителям столицы рассказали, какие соцобъекты откроют в Москве в ближайшее время

Новости часа: более 200 площадок под бизнес отмечено на инвестиционной карте столицы

Клумбы в центре Москвы украсили однолетние растения. Всего специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов таких цветов по всему городу. Клумбы расположены во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц.

Самые большие и красивые цветники традиционно оформили в сквере у Большого театра, на Манежной площади, Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика