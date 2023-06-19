"Мой район. Обратная связь": в знаковых местах Москвы высадили миллионы цветов

Клумбы в центре Москвы украсили однолетние растения. Всего специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов таких цветов по всему городу. Клумбы расположены во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц.

Самые большие и красивые цветники традиционно оформили в сквере у Большого театра, на Манежной площади, Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".