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"Мой район. Обратная связь": завершаются работы на метромосту через реку Ликова

"Мой район. Обратная связь": завершаются работы на метромосту через реку Ликова

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В поселении Внуковском завершаются работы на метромосту через реку Ликова. Метромост возводят между будущими станциями метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, он будет служить надземным перегоном.

На финальной стадии находится устройство инженерных систем, в частности освещения и тоннельного водопровода. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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