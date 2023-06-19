"Мой район. Обратная связь": завершаются работы на метромосту через реку Ликова

В поселении Внуковском завершаются работы на метромосту через реку Ликова. Метромост возводят между будущими станциями метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, он будет служить надземным перегоном.

На финальной стадии находится устройство инженерных систем, в частности освещения и тоннельного водопровода. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".