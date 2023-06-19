"Мой район. Обратная связь": на востоке столицы благоустроят Рассветную аллею

На востоке столицы благоустроят Рассветную аллею. Обновление улицы пройдет в формате "От дома до дома". Эта программа предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на противоположной стороне.

Работы пройдут на участке от Северо-Восточной хорды до Новогиреевского путепровода. Строители обновят тротуары и асфальт на проезжей части, а также обустроят десять новых пешеходных переходов с контрастным освещением и "лежачими полицейскими".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".