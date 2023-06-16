"Мой район. Обратная связь": в столице высадят растения в рамках реабилитации водоемов

В столице высадят растения в рамках реабилитации городских водоемов. Площадь новых биоплато, как называют специальные зоны для высадки водной растительности, превысит 3,5 тысячи квадратных метров.

Всего высадят около 70 тысяч растений. Работы пройдут на одном из участков реки Городни, на Алтуфьевском пруду, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, а также на Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах.

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