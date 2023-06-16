"Мой район. Обратная связь": на востоке столицы появится единый пешеходный маршрут

На востоке столицы появится единый пешеходный маршрут. Его создадут в рамках благоустройства общественного пространства рядом с районным центром "Янтарь".

Территория является продолжением крупной рекреационной зоны, включающей Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк. Длина маршрута составит более одного километра. Он протянется от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

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