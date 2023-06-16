Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

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16 июня, 16:50

Город

"Мой район. Обратная связь": на востоке столицы появится единый пешеходный маршрут

"Мой район. Обратная связь": на востоке столицы появится единый пешеходный маршрут

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На востоке столицы появится единый пешеходный маршрут. Его создадут в рамках благоустройства общественного пространства рядом с районным центром "Янтарь".

Территория является продолжением крупной рекреационной зоны, включающей Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк. Длина маршрута составит более одного километра. Он протянется от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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