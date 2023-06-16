Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут на улице Трофимова в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут на улице Трофимова в столице

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В Южнопортовом районе, на улице Трофимова, проведут капитальный ремонт дома. Здание возвели в 1955 году по индивидуальному проекту.

Специалисты называют его шедевром неоклассицизма. Главная задача – сохранить красоту дома. Поэтому фонд капитального ремонта разработал уникальный проект проведения работ и подобрал максимально подходящие материалы и технологии.

В доме отремонтируют фасад, крышу и заменят внутренние коммуникации. Стены тщательно промоют, вместе с уличными загрязнениями с плоскостей уберут плесень и грибок. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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