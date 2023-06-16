"Мой район. Обратная связь": капремонт проведут на улице Трофимова в столице

В Южнопортовом районе, на улице Трофимова, проведут капитальный ремонт дома. Здание возвели в 1955 году по индивидуальному проекту.

Специалисты называют его шедевром неоклассицизма. Главная задача – сохранить красоту дома. Поэтому фонд капитального ремонта разработал уникальный проект проведения работ и подобрал максимально подходящие материалы и технологии.

В доме отремонтируют фасад, крышу и заменят внутренние коммуникации. Стены тщательно промоют, вместе с уличными загрязнениями с плоскостей уберут плесень и грибок. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".