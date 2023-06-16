"Мой район. Обратная связь": в столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта

В столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта. В 2023 году обновят участок улицы от Университетского до Ломоносовского проспекта. Сейчас там ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода.

Кроме того, строители расширят тротуары и заменят их покрытие. Новый асфальт уложат и на проезжей части. Также на этой территории появятся 6 остановочных павильонов с зарядными слотами, а также 170 опор освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".