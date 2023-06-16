Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:10

Город

"Мой район. Обратная связь": в столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта

"Мой район. Обратная связь": в столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта

"Мой район. Обратная связь": в центре столицы обновят дом на Кожевнической улице

Бывшую промзону и две неэффективно используемые территории разовьют в Москве – Собянин

Строительство метромоста через реку Ликова вошло в финальную стадию

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Москвичам рассказали, где можно искупаться в столице

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Новости часа: ВСУ выпустили шесть ракет по Озеряновке

"Мой район. Навигатор": москвичи смогут открыть купальный сезон в ближайшие выходные

"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается благоустройство Ленинского проспекта

В столице стартовало благоустройство Ленинского проспекта. В 2023 году обновят участок улицы от Университетского до Ломоносовского проспекта. Сейчас там ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода.

Кроме того, строители расширят тротуары и заменят их покрытие. Новый асфальт уложат и на проезжей части. Также на этой территории появятся 6 остановочных павильонов с зарядными слотами, а также 170 опор освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика