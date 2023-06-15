"Мой район. Обратная связь": реабилитация территории лесопарка Кусково

В лесопарке Кусково специалисты продолжают реабилитацию природной территории. В порядок приведут искусственные водоемы, созданные еще в XVIII веке. Это Малый, Радужный, Руинный, Сухой, Собачий и Локасинский пруды.

Также идет реконструкция около Большого Дворцового пруда. Специалисты восстанавливают канал, который впадает в пруд. С одной стороны канала будет организована прогулочная зона с настилами.

Работы проводят и в других частях парка, в том числе, где ручей Лесной впадает в Большой Дворцовый пруд. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".