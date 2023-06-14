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Новости

14 июня, 17:40

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Каховская"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Каховская"

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В столице благоустроили территорию возле станции Большой кольцевой линии "Каховская". Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы на Севастопольской площади, Большой Юшуньской и Азовской улицах.

Главной задачей было улучшить транспортную и пешеходную доступность к станции метро. В итоге всю территорию озеленили: там высадили деревья и кустарники. Для автомобилистов обустроили парковки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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