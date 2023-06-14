"Мой район. Обратная связь": завершились работы по укладке асфальта в Лефортовском тоннеле

Специалисты завершили работы по укладке асфальта в Лефортовском тоннеле. Это самый длинный тоннель в столице.

Специалисты комплекса городского хозяйства за двое суток обновили более 74 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Для ремонта они использовали бесшовную технологию. Благодаря этому асфальт укладывают одновременно на всей ширине проезжей части, что сокращает время проведения работ и увеличивает срок службы дорожного полотна.

Кроме того, специалисты убрали колейность, которая появилась из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. В укладке асфальта задействовали 300 единиц спецтехники и 500 сотрудников. Постепенно на новое покрытие нанесут дорожную разметку.

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