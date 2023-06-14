"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле МГТУ им Баумана в столице

В Басманном районе Москвы начали благоустраивать территории возле МГТУ имени Баумана. В данный момент там создают новый студенческий квартал, который станет точкой притяжения для студентов и местных жителей.

В первую очередь там создаются комфортные условия для пешеходов – строители начали благоустраивать 13 улиц и переулков. Помимо этого, в порядок приведут три уличные лестницы и соорудят еще две новые. Также установят около 160 новых фонарей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".