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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле МГТУ им Баумана в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле МГТУ им Баумана в столице

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В Басманном районе Москвы начали благоустраивать территории возле МГТУ имени Баумана. В данный момент там создают новый студенческий квартал, который станет точкой притяжения для студентов и местных жителей.

В первую очередь там создаются комфортные условия для пешеходов – строители начали благоустраивать 13 улиц и переулков. Помимо этого, в порядок приведут три уличные лестницы и соорудят еще две новые. Также установят около 160 новых фонарей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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