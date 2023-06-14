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"Мой район. Обратная связь": капремонт одного из самых старых зданий в СВАО

"Мой район. Обратная связь": капремонт одного из самых старых зданий в СВАО

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В столичном районе Ростокино проведут капитальный ремонт жилого дома на улице Годовикова. Это одно из самых старых и небольших зданий в северо-восточном округе. Его возвели в 1957 году по индивидуальному проекту.

Специалисты в этом году обновят фасад здания и заменят внутридомовые коммуникации. Улица, на которой расположен дом, с 1965 года носит имя Героя Советского Союза Годовикова. Всего в Северо-Восточном округе капитально отремонтируют более 250 многоквартирных домов, в том числе на Алтуфьевском шоссе и на улице Таймырская.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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