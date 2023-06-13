"Мой район. Обратная связь": в столице продолжили обновлять лифты

В жилых домах столицы продолжают менять лифты по городской программе. В среднем срок работы одного подъемника составляет 25 лет, затем он нуждается в замене. Вместо устаревших лифтов в многоквартирных домах устанавливают современное оборудование.

В этом году в Москве заменят более трех тысяч лифтов. За последние 11 лет в городе обновили уже около 40 тысяч подъемников. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".