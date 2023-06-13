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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции метро "Пыхтино"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции метро "Пыхтино"

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Новый сквер и скейт-парк обустроят возле станции метро "Пыхтино". Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к благоустройству.

Строители уберут под землю воздушные провода, заменят покрытие тротуаров и проезжей части. На этой территории установят 10 остановочных павильонов с зарядными слотами, а также шесть новых светофоров. Кроме того, там появится удобная автомобильная парковка и опоры контрастного освещения на пешеходных переходах.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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