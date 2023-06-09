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09 июня, 16:55

Город

"Мой район. Обратная связь": в Москве проведут капремонт фасада дома архитектора Гамзе

"Мой район. Обратная связь": в Москве проведут капремонт фасада дома архитектора Гамзе

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В столице стартует капремонт фасада дома в Нижнем Кисловском переулке. Его возвели в 1937 году по проекту архитектора Эммануила Гамзе для сотрудников Дорогомиловского химического завода.

Специалисты вернут портрету дома первозданную красоту. В первую очередь мастера промоют фасадные плоскости, чтобы убрать накопившиеся загрязнения. На втором этапе восстановят штукатурный слой стен и покрасят фасад. В финале оштукатурят цоколь и заменят окна в местах общего пользования.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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