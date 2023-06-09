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"Мой район. Обратная связь": на ВДНХ завершат реставрацию живописи в павильоне № 15

"Мой район. Обратная связь": на ВДНХ завершат реставрацию живописи в павильоне № 15

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На ВДНХ завершается реставрация потолочной живописи в павильоне "Радиоэлектроника и связь". Эти полотна были скрыты более 60 лет.

Художественные изображения закрасили в 1959 году во время перепрофилирования павильона. Ранее он носил название "Поволжье" и представлял экспозицию, посвященную соответствующим регионам России. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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