11:30Город
"Мой район. Обратная связь": на ВДНХ завершат реставрацию живописи в павильоне № 15
На ВДНХ завершается реставрация потолочной живописи в павильоне "Радиоэлектроника и связь". Эти полотна были скрыты более 60 лет.
Художественные изображения закрасили в 1959 году во время перепрофилирования павильона. Ранее он носил название "Поволжье" и представлял экспозицию, посвященную соответствующим регионам России. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь