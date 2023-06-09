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"Мой район. Обратная связь": дом со зверями отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": дом со зверями отремонтируют в столице

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В Басманном районе Москвы стартуют работы по ремонту и реставрации дома на Чистопрудном бульваре, 14, строение 3. Его возвели в 1908–1909 годах, это был доходный дом церкви Троицы на Грязех.

Этим летом специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок подъезды, кровлю, а также отремонтируют инженерные сети и подвальную часть. Разработан индивидуальный проект ремонтно-реставрационных работ.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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